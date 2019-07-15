На Донбасі трагічно загинув захисник України: хто він

У понеділок, 15 липня, внаслідок обстрілу терористів "Л/ДНР" на Донбасі загинув старший солдат Дмитро Лісовол.

Він був військовослужбовцем 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook.

Уточнюється, що українець загинув від поранень, отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки.

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі Соцмережі

Дмитро Лісовол facebook.com/pressjfo.news

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого військовослужбовця. Світла пам'ять воїну! Вічна пам'ять всім, хто віддав життя в боротьбі за Україну!" – сказано в повідомленні.

Як додав координатор групи "Інформаційний опір-Південь" Сергій Братчук, український захисник народився 24.10.1987 року. У нього залишилися син і дочка.

Нагадаємо, 15 липня терористи сім раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. В цей день ще один український військовий отримав поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У неділю, 14 липня, терористи 19 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з української сторони не було.

13 липня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил окупанти 15 разів обстрілювали позиції України, в результаті чого були поранені двоє військовослужбовців.

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