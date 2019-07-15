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/ Розслідування

На Донбасі трагічно загинув захисник України: хто він

4.3т Читати матеріал російською

У понеділок, 15 липня, внаслідок обстрілу терористів "Л/ДНР" на Донбасі загинув старший солдат Дмитро Лісовол.

Він був військовослужбовцем 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook.

Уточнюється, що українець загинув від поранень, отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки.

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Ілюстрація. Втрати України на Донбасі

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі

Соцмережі

Дмитро Лісовол

Дмитро Лісовол

facebook.com/pressjfo.news

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого військовослужбовця. Світла пам'ять воїну! Вічна пам'ять всім, хто віддав життя в боротьбі за Україну!" – сказано в повідомленні.

Як додав координатор групи "Інформаційний опір-Південь" Сергій Братчук, український захисник народився 24.10.1987 року. У нього залишилися син і дочка.

Нагадаємо, 15 липня терористи сім раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. В цей день ще один український військовий отримав поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Новини Донбасу смерть Збройні сили України фотографии
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Livesey David
Livesey David
Вопрос: кто он? Ответ: деbил он.
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Livesey David, Сдохла гнида - праздник)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Livesey David, падаль,брысь под шконку.
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