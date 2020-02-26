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26 лютого • оновлено в 15:18
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На Донбасі трагічно загинув воїн ЗСУ: з'явилося фото Героя

2.7т
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Вранці 26 лютого на Донбасі трагічно загинув воїн Збройних сил України Дмитро Гринь. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Інформація про трагедію з'явилася у зведенні на сайті Міністерства оборони України. Також мер міста Шостка на Сумщині Микола Нога опублікував фото загиблого Героя.

Дмитро Гринь

Дмитро Гринь

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"Сьогодні Шостка зазнала ще однієї втрати – на фронті героїчно загинув житель нашого міста Дмитро Гринь, 1992 року народження. Схиляємо голови перед пам'яттю захисника. Слава Герою!" – написав міський голова.

За його словами, після закінчення школи №5 Дмитро навчався у ВПУ-19. Починаючи з січня 2019 року, хлопець проходив службу за контрактом у лавах ЗСУ. Був старшим водієм мотопіхотного відділення і загинув під час виконання бойових завдань в районі проведення ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 22 лютого Героя поховали в рідному селі Вирішальному Лохвицького району Полтавщини.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України

Новини розслідувань

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