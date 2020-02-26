На Донбасі трагічно загинув воїн ЗСУ: з'явилося фото Героя

Вранці 26 лютого на Донбасі трагічно загинув воїн Збройних сил України Дмитро Гринь. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Інформація про трагедію з'явилася у зведенні на сайті Міністерства оборони України. Також мер міста Шостка на Сумщині Микола Нога опублікував фото загиблого Героя.

Дмитро Гринь Facebook Миколи Ноги

"Сьогодні Шостка зазнала ще однієї втрати – на фронті героїчно загинув житель нашого міста Дмитро Гринь, 1992 року народження. Схиляємо голови перед пам'яттю захисника. Слава Герою!" – написав міський голова.

За його словами, після закінчення школи №5 Дмитро навчався у ВПУ-19. Починаючи з січня 2019 року, хлопець проходив службу за контрактом у лавах ЗСУ. Був старшим водієм мотопіхотного відділення і загинув під час виконання бойових завдань в районі проведення ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі.

У результаті бою, який тривав біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат – загинув гранатометник Максим Хітайлов 1997 року народження.

Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Хлопець був родом із Полтавської області.

20 лютого терористи "ЛНР" віддали Україні тіло загиблого під Золотим Героя.

21 лютого труну з тілом воїна привезли у Полтаву. Там на площі перед ОДА з ним попрощалися сотні українців.

22 лютого Героя поховали в рідному селі Вирішальному Лохвицького району Полтавщини.

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