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23 жовтня • оновлено в 22:40
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На Донбасі трагічно загинув боєць Нацгвардії: фото героя

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На війні за незалежність на Донбасі загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков.

Про це повідомили в Facebook на сторінці частини. Захисник України помер під час виконання бойового завдання.

Проходив службу в Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.

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"Він був чудовим побратимом і професійним артилеристом, віддано любив свою дружину, допомагав і підтримував друзів і був справжнім патріотом України. Весь наш особовий склад в щирій скорботі разом з рідними і близькими Дмитра", - написано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня помер ветеран АТО, воїн Нацгвардії і снайпер батальйону "Донбас" Дмитро Фесенко.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Національна гвардія
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