На Донбасі трагічно загинув боєць Нацгвардії: фото героя

На війні за незалежність на Донбасі загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков.
Про це повідомили в Facebook на сторінці частини. Захисник України помер під час виконання бойового завдання.
Проходив службу в Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.
"Він був чудовим побратимом і професійним артилеристом, віддано любив свою дружину, допомагав і підтримував друзів і був справжнім патріотом України. Весь наш особовий склад в щирій скорботі разом з рідними і близькими Дмитра", - написано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня помер ветеран АТО, воїн Нацгвардії і снайпер батальйону "Донбас" Дмитро Фесенко.
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