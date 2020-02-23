На Донбасі тестують "мавп" Путіна – офіцер

Військовий експерт, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин спрогнозував активізацію терористів "ДНР" і "ЛНР".

На його думку, це може бути пов'язано зі зміною кремлівського куратора Донбасу з Владислава Суркова на Дмитра Козака, який "випробовує можливості маріонеток", зокрема, шляхом спроби наступу під Золотим, – сказав він OBOZREVATEL.

"Якщо Сурков був більше налаштований на переговори, то у Козака буде своя лінія. У перші дні його кураторства ми вже побачили це на прикладі прориву в Золотому", – зауважив експерт.

Терористи "ДНР", Володимир Путін, колаж

Він звернув увагу на доказ того, що за проривом, здійсненим 18 лютого, стоять "верхи" окупантів. "Про це свідчить застосування артилерії калібру 152 мм. Просто так звичайним "ополченцям", "мавпам" артилерія не дається. Рішення було прийнято російськими кураторами. Це не були прості польові командири, командир роти чи комбат", – переконаний Волошин.

Виходячи з цього, він допустив, що дії терористів на Донбасі активізуються. "Зараз Козак намагається все спробувати. Це як у ляльковода, у якого з'явилася нова маріонетка. Він пробує: рука працює, нога працює... Козак випробовує їх можливості. Але як воно буде далі, ми подивимося", - сказав експерт.

Як писав OBOZREVATEL:

Вранці 18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку на Донбасі. Наступ збігся з відставкою куратора Донбасу Владислава Суркова.

ЗСУ дали гідну відсіч ворогу, хоча і зазнали втрат.

Терористи "ЛНР" спробували звинуватити в загостренні на фронті українських захисників, однак в штабі ООС розгромили їх фейки.

Росія на засіданні Радбезу ООН 18 лютого звинуватила Україну в тому, що нібито ВСУ розв'язали масштабні бої біля Золотого.

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