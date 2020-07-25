Найманці Росії на Донбасі відкрили вогонь по ЗСУ з важкої зброї – ООС

На Донбасі в суботу, 25 липня, озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Втрат серед українських захисників за добу немає. Про це у Facebook повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.

Уточнюється, що противник продовжив застосовувати важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Недалеко від населеного пункту Опитне в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.

По опорних пунктах українських захисників поблизу Водяного та Авдіївки загарбники вели вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По українських воїнах поблизу Попасної та Оріхового, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська використовували міномети 120-го калібру.

Неподалік Троїцького і Новозванівки противник застосував 120 і 82 мм міномети, а також великокаліберні кулемети.

У районі населеного пункту Новоолександрівка терористи відкрили вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Причепилівки – зі станкових протитанкових гранатометів.

В ООС додали, що на ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів зафіксовано не було. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", – йдеться в повідомленні.

Вечірнє зведення. Скріншот

Скріншот

Скріншот

Facebook / Операція Об'єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 24 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців у результаті ворожих обстрілів не було.