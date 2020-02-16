Терористи влаштували ЗСУ мінометну атаку: в штабі ОС повідомили деталі боїв

Найманці Росії в суботу, 15 лютого, 10 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Стріляли також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме: поряд із Мар'їнкою – з міномета калібру 120 мм противник випустив 12 мін; неподалік від Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу; в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; два рази поблизу Широкиного – з міномета калібру 82 мм – 2 міни, а також противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Ситуація наДонбассе mediarnbo.org

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч із Травневим – з міномета калібру 82 мм – 5 мін, з станкового протитанкового гранатомета – 8 пострілів, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

тричі в районі населеного пункту Оріхове – з 120-мм мінометів – 34 міни;

поруч з Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

Із початку поточної доби, 16 лютого, російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши гранатомети різних систем, крупнокаліберний кулемет і іншу стрілецьку зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 лютого в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі отримав поранення один український захисник.

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