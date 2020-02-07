З-за спин мирних у житловому секторі: терористи вдалися до нової підлості на Донбасі

Російські найманці цинічно обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, вкотре прикрившись мирним населенням.

Про провокації терористів повідомляє у п'ятницю, 7 лютого, у Facebook пресцентр ОС.

"Збройні формування РФ порушили режим припинення вогню і цинічно обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", – йдеться у повідомленні.

Терористи вдалися до нової підлості на Донбасі politeka.net

Так, по українських захисниках поблизу Оріхового російські окупанти випустили 5 снарядів з артилерійських систем калібру 122 мм, 7 мін із мінометів калібру 120 мм, а також 20 мін із 82-мм мінометів.

"З огляду на те, що ворог у своїй звичній манері вів вогонь із житлового сектора окупованого населеного пункту Березівське, прикриваючись мирним населенням, українські військові вогонь не відкривали", – наголосили у штабі ОС.

У результаті обстрілу ніхто з українських захисників не постраждав. Об'єднані сили продовжили виконувати бойові завдання в посиленому режимі.

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