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8 лютого • оновлено в 07:49
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З-за спин мирних у житловому секторі: терористи вдалися до нової підлості на Донбасі

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Російські найманці цинічно обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, вкотре прикрившись мирним населенням.

Про провокації терористів повідомляє у п'ятницю, 7 лютого, у Facebook пресцентр ОС.

"Збройні формування РФ порушили режим припинення вогню і цинічно обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", – йдеться у повідомленні.

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Терористи вдалися до нової підлості на Донбасі

Терористи вдалися до нової підлості на Донбасі

politeka.net

Так, по українських захисниках поблизу Оріхового російські окупанти випустили 5 снарядів з артилерійських систем калібру 122 мм, 7 мін із мінометів калібру 120 мм, а також 20 мін із 82-мм мінометів.

"З огляду на те, що ворог у своїй звичній манері вів вогонь із житлового сектора окупованого населеного пункту Березівське, прикриваючись мирним населенням, українські військові вогонь не відкривали", – наголосили у штабі ОС.

У результаті обстрілу ніхто з українських захисників не постраждав. Об'єднані сили продовжили виконувати бойові завдання в посиленому режимі.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
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Пети Moщи
Пети Moщи
фотка 2014 года, из Андреевки, под Славянском, местные не пускают, kapaтелей
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это не новости это басни.завтра будет новая.
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Внаукраине Потриот, Басни рассказывает сливной бачок и соловьиный помет. Наслаждайся там.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Купляли голубів миру, а отримали дятлів.
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