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1 лютого • оновлено в 01:46
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Прикриваються жінками і дітьми: ЗСУ розповіли про нову підлість терористів Путіна

1.9т
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Найманці Росії в Мар'їнці випустили перед собою для відволікаючого маневру маленьку дівчинку, а самі сховалися, обстрілюючи військових Збройних сил України.

Про підлість терористів розповіли в сюжеті ТСН українські захисники. Дитину в ролі "живої приманки" вдалося зафіксувати на камеру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що противник сховався в довколишніх будинках і почав обстрілювати українських воїнів, знаючи, що відповіді не буде, тому що ЗСУ дитячим життям не ризикнуть.

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ЗСУ розповіли про нову підлість терористів із дітьми

ЗСУ розповіли про нову підлість терористів із дітьми

Скріншот з відео

"Були випадки, коли прикривалися маленькими дівчатками і жінками, які носили їм воду. Була помічена жінка в сукні, а там визирали тактичні штани", – розповів військовослужбовець із позивним "Патрон".

Ворожі снайпери вже переконалися, що в дітей і мирних дорослих наші солдати стріляти не стануть. Тому й відчувають себе безкарно, діють цинічно.

Терористи на Донбасі прикриваються дітьми

Терористи на Донбасі прикриваються дітьми

Скріншот із відео

"Снайпери працюють і вдень, і вночі з нічною оптикою. Приблизно на місяць три-чотири випадки вбивства від снайпера", – поділився боєць із позивним "Купон".

У сюжеті додали, що ЗСУ не хваляться результатами своєї роботи, проте, вже знаючи хитрощі противника, активно розкривають обманні маневри.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
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руденко владимир
руденко владимир
Фейк старый... Но тему можно раскрутить и подать подтверди свежим примером... Помните снайпера, героя АТО.. Убившего сына бизнесмена из Донецка... Вот развивайте тему...
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Слабоумные даже фейк свежий не могут придумать.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я уже давно видела эту xpeнь - непонятно что розового цвета неизвестно где. Видео якобы играющей на позициях ополчения девочки так и не появилось за эти годы, наверное, плёнки только на фото хватило. ВОНЮЧИЕ ВЫ ЛЖЕЦЫ И ФЕЙКОМЕТЫ! ПОЗОР УКРАИНЕ!
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