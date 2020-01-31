Прикриваються жінками і дітьми: ЗСУ розповіли про нову підлість терористів Путіна

Найманці Росії в Мар'їнці випустили перед собою для відволікаючого маневру маленьку дівчинку, а самі сховалися, обстрілюючи військових Збройних сил України.

Про підлість терористів розповіли в сюжеті ТСН українські захисники. Дитину в ролі "живої приманки" вдалося зафіксувати на камеру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що противник сховався в довколишніх будинках і почав обстрілювати українських воїнів, знаючи, що відповіді не буде, тому що ЗСУ дитячим життям не ризикнуть.

ЗСУ розповіли про нову підлість терористів із дітьми Скріншот з відео

"Були випадки, коли прикривалися маленькими дівчатками і жінками, які носили їм воду. Була помічена жінка в сукні, а там визирали тактичні штани", – розповів військовослужбовець із позивним "Патрон".

Ворожі снайпери вже переконалися, що в дітей і мирних дорослих наші солдати стріляти не стануть. Тому й відчувають себе безкарно, діють цинічно.

Терористи на Донбасі прикриваються дітьми Скріншот із відео

"Снайпери працюють і вдень, і вночі з нічною оптикою. Приблизно на місяць три-чотири випадки вбивства від снайпера", – поділився боєць із позивним "Купон".

У сюжеті додали, що ЗСУ не хваляться результатами своєї роботи, проте, вже знаючи хитрощі противника, активно розкривають обманні маневри.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українські захисники, які обороняють Новотошківське (Луганська область), розповіли, що терористи регулярно ховаються за спинами мирного населення через боягузтво.

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) зізнався, що вони прикривалися мирними жителями Донбасу під час обстрілів.

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