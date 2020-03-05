Російські найманці на Донбасі в середу, 4 березня, пошкодили газопровід, який проходить поблизу села Новоселівка, через що на місці НП спалахнула небезпечна пожежа.

Подробиці обстрілу терористів розповів у Facebook пресцентр Операції Об'єднаних сил (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Російські окупаційні війська влаштували черговий терористичний акт проти народу України. Днями противник вів вогонь на ураження зі ствольної артилерії калібру 122 мм по позиціях підрозділів ОС поблизу населеного пункту Новоселівка. Обстріл здійснювалися озброєними формуваннями Російської Федерації окупованої Горлівки", – сказано в повідомленні.

На Донбасі терористи пошкодили газопровід Пресцентр ООС

На Донбасі терористи пошкодили газопровід Пресцентр ООС

Відзначається, що снаряди не влучили по позиціях українських захисників і в житлові будинки цивільного населення, які розташовані зовсім поруч від місця падіння, однак пошкодили газопровід, що призвело до виникнення вогняного факела висотою кілька метрів.

На Донбасі терористи пошкодили газопровід Пресцентр ООС

Оперативні дії рятувальних служб дозволили ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі.

На Донбасі терористи пошкодили газопровід Пресцентр ООС

На Донбасі терористи пошкодили газопровід Пресцентр ООС

В українському штабі повідомили, що проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження. Під загрозу припинення газопостачання потрапили мирні жителі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня "Л/ДНР" влаштували нові бої на Донбасі, поранивши 4 українських захисників.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!