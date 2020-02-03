Терористи вдарили мінами: на Донбасі поранено воїна ЗСУ

У понеділок, 3 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один український військовослужбовець.
Противник обстрілював наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Про це повідомляє в Facebook пресцентр ОС.
Стріляли також із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї
На Донбасі поранили воїна ЗСУ
dialog.ua
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив сім обстрілів по наших позиціях, а саме:
три рази неподалік від Павлополя – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї;
поруч із Опитним – з протитанкового ракетного комплексу ворог здійснив 2 постріли;
двічі в районі населеного пункту Авдіївка – зі станкового протитанкового гранатомета – 9 пострілів, а також противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї;
поблизу Пісок – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
Три ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі поруч із Новотошківським – з міномета калібру 120 мм – 9 мін;
неподалік від Оріхового – з 120-мм міномета противник випустив 5 мін.
Ситуація на Донбасі 3 лютого
mediarnbo.org
Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів отримали поранення і одного було травмовано в результаті бойових дій на Донбасі 2 лютого.
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