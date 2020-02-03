Терористи вдарили мінами: на Донбасі поранено воїна ЗСУ

У понеділок, 3 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один український військовослужбовець.

Противник обстрілював наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Про це повідомляє в Facebook пресцентр ОС.

Стріляли також із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї

На Донбасі поранили воїна ЗСУ dialog.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив сім обстрілів по наших позиціях, а саме:

три рази неподалік від Павлополя – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї;

поруч із Опитним – з протитанкового ракетного комплексу ворог здійснив 2 постріли;

двічі в районі населеного пункту Авдіївка – зі станкового протитанкового гранатомета – 9 пострілів, а також противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї;

поблизу Пісок – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Три ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поруч із Новотошківським – з міномета калібру 120 мм – 9 мін;

неподалік від Оріхового – з 120-мм міномета противник випустив 5 мін.

Ситуація на Донбасі 3 лютого mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів отримали поранення і одного було травмовано в результаті бойових дій на Донбасі 2 лютого.

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