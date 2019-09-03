На Донбасі терористи пішли на підлість: ЗСУ провели термінову евакуацію

З початку цієї доби, 3 вересня, терористи на Донбасі чотири рази здійснювали обстріли позицій ЗСУ в зоні ООС.

У результаті один український військовий отримав поранення, повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Сьогодні, 3 вересня, ворог вже 4 рази зробив озброєні провокації по позиціях підрозділів Об'єднаних сил. За наявною інформацією, в результаті ворожих прицільних обстрілів із початку доби отримав поранення один наш захисник. Воїн евакуйований до військового мобільного госпіталю. Стан його здоров'я – задовільний", – повідомив спікер відомства Дмитро Гуцуляк.

Зазначається, що бойовики двічі вели обстріл позицій ЗСУ населеного пункту Павлопіль із великокаліберних кулеметів й автоматичних станкових гранатометів.

Терористи випустили п'ять мін калібру 82 мм і вели обстріл із великокаліберних кулеметів по наших захисниках села Троїцьке. Біля села Кримське бойовики застосували стрілецьку зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн загинув, ще один отримав поранення в результаті ворожих обстрілів на Донбасі 2 вересня.

Раніше окупанти "Л/ДНР" зазнали величезних втрат у результаті боїв на Донбасі.

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