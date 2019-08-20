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На Донбасі терористи обстріляли підприємство: фото наслідків

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Терористи два дні поспіль, 18 і 19 серпня, обстрілювали підприємство "Бахмутський аграрний союз" (БАС), яке знаходиться в Донецькій області.

Незважаючи на режим перемир'я, 18 серпня з 7:36 до 7:45 з боку збройних формувань Росії вівся обстріл цивільної інфраструктури на території ПрАТ "Бахмутський аграрний союз", повідомили на сторінці штабу ООС в Facebook.

19 серпня головний інженер цього підприємства повідомив про попадання боєприпасів стрілецької зброї в службові приміщення БАС, які розташовані в Новолуганському.

Боєприпаси розбили вікна

Боєприпаси розбили вікна

Facebook Операція Об'єднаних сил

Спостерігачі зафіксували обстріли

Спостерігачі зафіксували обстріли

Facebook Операція Об'єднаних сил

Новини
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Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу

Facebook Операція Об'єднаних сил

"Прибувши на місце обстрілу, спостережна група Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін зафіксувала, що в результаті попадання боєприпасів калібру 5,45 мм в службових приміщеннях свиноферми агрофірми розбиті вікна. Постраждалих співробітників не виявили", – уточнили в штабі.

Як писав OBOZREVATEL, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 19 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 раз порушили режим припинення вогню.

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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Террористы два дня подряд, 18 и 19 августа, обстреливали предприятие "Бахмутский аграрный союз". И за два непрерывных обстрелов всего две дырки в стеклах? Ну х0хлики, фантазеры)
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