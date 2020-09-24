На Донбасі терористи мінують мирні території – штаб ООС

На Донбасі російсько-окупаційні війська проводять мінування мирної території.

Про це повідомили в Facebook ООС. Спостерігачі СММ ОБСЄ з початку вересня зафіксували кілька таких фактів.

Зокрема, під час виконання спостережних польотів безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території помітили:

28 серпня – десять протитанкових мін на західній околиці мікрорайону Трудівські в Петровському районі населеного пункту Донецьк, які були встановлені в два ряди і заблокували дорогу, що веде на захід до населеного пункту Мар'їнка Донецької області;

1 вересня – двадцять три протитанкові міни, встановлені поперек рульової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк";

4 вересня – чотири протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги, і 7 вересня – вісім протитанкових мін, встановлених в один ряд поперек автодороги, поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області;

13 вересня – чотирнадцять протитанкових мін, встановлених поперек автодороги поблизу населеного пункту Саханка Донецької області. У той же день було задокументовано вісім протитанкових мін, встановлених в один ряд поперек автодороги і двадцять протитанкових мін, встановлених нещільними групами на східній і західній смугах руху цієї дороги поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області.

Крім того, 19 вересня члени патруля Місії вкотре помітили протипіхотну міну (МОН-200) поблизу Молодіжного Луганської області.

Крім того, російсько-окупаційні війська застосовують і приховані способи мінування території, зокрема протипіхотними мінами ПОМ-2, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (у середньому 23-24 години). Для доставки таких мін використовується гранатомет РПГ-7 із переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження такої міни складає до 16 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі російсько-окупаційні війська нарощують боєздатність армійських корпусів, збільшують мінні поля і розміщують боєприпаси в житлових масивах. Активність терористів зафіксували спостерігачі ОБСЄ й українські розвідники.