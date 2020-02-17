У "Л/ДНР" найманець Путіна розстріляв "підлеглих": терористи розповіли про нові втрати

На Донбасі "майор 5 бригади" терористів, який приїхав із Росії, нібито застрелив двох своїх підлеглих.
Про ліквідацію бойовиків повідомили в мережі. Пособників окупантів обурило те, що чоловіка відпустили під домашній арешт. Підтверджувальний скріншот опублікував у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"У 5 омсбр російсько-окупаційний військ "іхтамнєт" у званні майор оголосив "Подяку" двом оркам – подарував особисто два квитки на концерт Кобзона. Бравісимо, так тримати", – прокоментував він.
nbnews.com.ua
У коментарях у мережі додали, що інцидент у рядах терористів трапився 13-14 лютого.
Нормально, звичайно. Я б йому ще й подяку від імені командування виписав https://t.co/CE44Owxm7q # 5омсбр # 1ак # роа # чутки pic.twitter.com/4JPUVZMKa2- Necro Mancer (@ 666_mancer) February 17, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЛНР" проговорилися про самоліквідацію двох терористів у стані алкогольного сп'яніння.
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