У "Л/ДНР" найманець Путіна розстріляв "підлеглих": терористи розповіли про нові втрати

На Донбасі "майор 5 бригади" терористів, який приїхав із Росії, нібито застрелив двох своїх підлеглих.

Про ліквідацію бойовиків повідомили в мережі. Пособників окупантів обурило те, що чоловіка відпустили під домашній арешт. Підтверджувальний скріншот опублікував у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"У 5 омсбр російсько-окупаційний військ "іхтамнєт" у званні майор оголосив "Подяку" двом оркам – подарував особисто два квитки на концерт Кобзона. Бравісимо, так тримати", – прокоментував він.

nbnews.com.ua

У коментарях у мережі додали, що інцидент у рядах терористів трапився 13-14 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЛНР" проговорилися про самоліквідацію двох терористів у стані алкогольного сп'яніння.

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