Вночі 6 січня в тимчасово окупованому селі Куликове на Донбасі терорист нібито під впливом наркотиків розстріляв роту своїх, внаслідок чого 2 бойовики загинули і ще 1 був важко поранений.

Про це повідомляє в Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, цей інцидент повністю характеризує справжнє "обличчя й сутність" представників бандформувань.

Зазначається, що найманець РФ ніс чергування на одній із передових позицій, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного сп'яніння, і нібито влаштував там стрілянину, після чого покинув розташування підрозділу зі зброєю.

"Звісно, таку інформацію ЗМІ російських окупантів ніколи не оприлюднять або збрешуть, як завжди, про розвідувально-диверсійні групи Збройних Сил України", – додав Штефан.

Найманець Путіна на Донбасі розстріляв роту своїх Народна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними журналіста Юрія Бутусова, у 2019 році на Донбасі загинуло 111 українських воїнів, тоді як Росія втратила від 300 до 620 осіб.

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