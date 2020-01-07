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7 січня • оновлено в 15:08
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/ Розслідування

Найманець Путіна на Донбасі розстріляв роту своїх

7.1т
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Вночі 6 січня в тимчасово окупованому селі Куликове на Донбасі терорист нібито під впливом наркотиків розстріляв роту своїх, внаслідок чого 2 бойовики загинули і ще 1 був важко поранений.

Про це повідомляє в Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, цей інцидент повністю характеризує справжнє "обличчя й сутність" представників бандформувань.

Зазначається, що найманець РФ ніс чергування на одній із передових позицій, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного сп'яніння, і нібито влаштував там стрілянину, після чого покинув розташування підрозділу зі зброєю.

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"Звісно, таку інформацію ЗМІ російських окупантів ніколи не оприлюднять або збрешуть, як завжди, про розвідувально-диверсійні групи Збройних Сил України", – додав Штефан.

Найманець Путіна на Донбасі розстріляв роту своїх

Найманець Путіна на Донбасі розстріляв роту своїх

Народна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними журналіста Юрія Бутусова, у 2019 році на Донбасі загинуло 111 українських воїнів, тоді як Росія втратила від 300 до 620 осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Когда какая-то обозятина под маской "офицер ВСУ Штирлиц", что-то пишет, то это минимум - враньё.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного опьянения, и якобы устроил там стрельбу," Почему якобы? Якобы Штефан обдолбался наркоты и накатал херню? Или под Штирлицем скрывается местный обозовский писака?
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Крым Андрей
Крым Андрей
…ЧП в Луганской области, в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Результатом инцидента стала гибель троих украинских боевиков и ранение еще одного. Все началось с того, что патруль полиции в Золотом Луганской области решил проверить документы у изрядно выпивших вояк, которые садились в военный ГАЗ-66 возле увеселительного заведения города. «Защитники» отказали правоохранителям и решили скрыться с места, завязалась погоня. Военнослужащие сбились с маршрута и случайно заехали на свое же минное поле, где и произошел подрыв грузовика...
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Крым Андрей
Крым Андрей
вот тоже прикольная история
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0
2

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