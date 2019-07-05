На Донбасі трапилася жорстка бійня: у ЗСУ багато постраждалих

У п'ятницю, 5 липня, в зоні проведення ООС на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення, а ще четверо – бойові травми.

Як повідомили в прес-центрі штабу Об'єднаних сил, із початку доби окупанти 14 разів порушили режим тиші. Бійцям ЗСУ довелося давати адекватну відповідь агресорові.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї", – наголошується в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Водяне, у напрямку Ужівки – зі снайперської гвинтівки;

біля Богданівки, у напрямку Петровського – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

біля Новотроїцького, у напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

у районі населеного пункту Миколаївка, у напрямку Докучаєвська – з великокаліберного кулемета;

біля Широкиного, у напрямку Безіменного – з міномета калібру 120 мм;

біля Мар'їнки, у напрямку Олександрівки – з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

три рази в районі населеного пункту Кримське, у напрямку Слов'яносербська і Донецька – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Новотошківського, у напрямку Донецька – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

тричі неподалік Новолуганська, у напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;

біля Золотого-4, у напрямку Первомайського – з мінометів калібру 120 і 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні сили Операції Об'єднаних сил на Донбасі вбили командира розвідки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армійського корпусу російських окупантів, терориста Євгенія Новікова ("Скіфа").

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