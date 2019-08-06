На Донбасі сталася трагічна НП з воїном ЗСУ: подробиці

Збройні формування Російської Федерації і її найманці два рази порушили заборону на використання будь-якої зброї на Донбасі 5 серпня.

Противник відкривав вогонь по нашим захисникам зі стрілецької зброї, повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил на Facebook.

В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Водяного – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

неподалік Південного – зі стрілецької зброї.

З початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу Богданівки – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню.

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