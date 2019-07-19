На Донбасі сталася трагедія: загинули українські воїни

Увечері в п'ятницю, 19 липня, на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців із підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

Це сталося близько 19:30 на північних околицях окупованого Донецька, повідомляє ТСН із посиланням на власного кореспондента Олександра Моторного.

Прес-служба ООС на сторінці у Facebook інформує, що трагедія трапилася під час проведення інженерних робіт з обладнання бліндажа. Українські воїни загинули від ворожого снайперського вогню.

"Один із військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу та був доставлений до найближчої районної лікарні, де від отриманого поранення помер.

Інший військовослужбовець отримав кульове поранення в бік та руку, намагаючись врятувати бойового побратима, та винести його на ношах із зони обстрілу. Від ураження ворожою кулею він загинув на місці", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі Соцмережі

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих військовослужбовців. Світла пам'ять воїнам!" – додала прес-служба.

Відзначимо, в зведенні ООС за 19 липня, опублікованому раніше, про поранених і вбитих ще не повідомлялося. Вказувалося, що терористи тричі порушували режим припинення вогню.

Як писав OBOZREVATEL:

Тристороння контактна група узгодила нове перемир'я на Донбасі в ході засідання в Мінську. Воно буде оголошено в ніч на 21 липня.

У групі підкреслили, що розраховують на встановлення "всеосяжного, стійкого і безстрокового" припинення вогню.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що перемир'я може бути стійким і довгостроковим.

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