На Донбасі сталася трагедія: Україна зазнала втрат

У понеділок, 14 січня, у зоні проведення ООС на Донбасі внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр Операції на сторінці в Facebook, протягом доби, в період із 00:00 до 18:00, противник п'ять разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи вели обстріл:

з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях українських військових у районі населеного пункту Новомихайлівка;

з гранатометів — поблизу селища Павлопіль;

з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Старогнатівка;

з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — в районі селища Чермалик.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противником вівся обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Гладосове.

"Українські військові продовжують контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню", — наголосили в повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем захисників України.

Ілюстрація. Війна на Донбасі facebook.com/pg/30brigade

Як писав OBOZREVATEL, 13 січня на Донбасі розгорілися жорсткі бої — терористи 10 разів обстріляли позиції ЗСУ. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

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