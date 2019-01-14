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/Розслідування

На Донбасі сталася трагедія: Україна зазнала втрат

10.9тЧитати матеріал російською

У понеділок, 14 січня, у зоні проведення ООС на Донбасі внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр Операції на сторінці в Facebook, протягом доби, в період із 00:00 до 18:00, противник п'ять разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи вели обстріл:

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  • з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях українських військових у районі населеного пункту Новомихайлівка;

  • з гранатометів — поблизу селища Павлопіль;

  • з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Старогнатівка;

  • з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — в районі селища Чермалик.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противником вівся обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Гладосове.

На Донбасі сталася трагедія: Україна зазнала втрат

"Українські військові продовжують контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню", — наголосили в повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем захисників України.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

facebook.com/pg/30brigade

Як писав OBOZREVATEL, 13 січня на Донбасі розгорілися жорсткі бої — терористи 10 разів обстріляли позиції ЗСУ. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуООСЗбройні сили Українисмерть
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
исьмо прислал офицер Вооруженных сил Украины, который проходит службу в 36-й бригаде морской пехоты, дислоцирующейся в городе Николаеве. Он подчеркнул, что не сепаратист, и не предатель. А в редакцию «Русской весны» написал потому, что украинские издания из опасений, что их обвинят в «работе на Кремль», не взялись помочь офицеру. А публикация на «вражеском сайте», возможно, поможет командованию ВСУ обратить внимание на проблему. Описывая ситуацию в бригаде, военнослужащий написал, что у половины бойцов моральный дух «на нуле». А все из-за того, что командование не уделяет должного внимания бытовым условиям личного состава, поэтому люди не желают продлевать контракты, напротив, просто мечтают уволиться как можно быстрее. На полигоне никто ничем не занимается, но бригаду в месте дислокации все равно удерживают, а вот целей не объясняют. Складывается впечатление, продолжает добровольный репортер «Русской весны», что людей намеренно изматывают: матросский и сержантский состав ходит в наряды через день, смена - 12 часов в сутки, доплат никаких за эти наряды нет. Зима на Украине выдалась суровой, а в палатках сыро и холодно из-за того, что сырыми дровами как следует протопить помещения не получается. Бойцы перманентно болеют: через одного люди кашляют или несут службу с температурой. В общем, благодаря этим «уверенным действиям власти и командования», единственное место, куда ребята готовы пойти в наступление, — это Киев», резюмировал военнослужащий.... Источник: https://politexpert.net/137253-krik-dushi-iz-zony-ato-v-vsu-gotovy-nastupat-na-kiev-chtoby-izbavit-ukrainu-ot-poroshenko?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Позвольте напомнить свино-баранам суть Минских соглашений - развести противоборствующие стороны на расстояние невозможное применение друг против друга стрелковое (в том числе крупно колиьбеного вооружения ) сосредоточить под эгидой ОБСЕ всего что стреляет дальше и как итог невозможность жертв .. но что делают хохло-свиньи - они жабьими прыжкам и занимают серую зону (благо её ни кто не охраняет и выдвигаются на позиции где их легко укантрапупивают в 200 ………. имеющие над собой флаг дауна - вы в самом деле долбаёбы……..
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Ильич Владимир, долбоебнутый свиножаб отозвался
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Livesey David
Livesey David
Каратель сдох, тоже мне трагедия.
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