На Донбасі сталася страшна трагедія: убитий молодий воїн ЗСУ

У понеділок, 18 березня, на Донбасі сталася трагедія — терористи "Л/ДНР" вбили 20-річного українського воїна.
З самого ранку в зоні проведення Операції Об'єднаних сил було зафіксовано два прицільні обстріли. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
"На жаль, за наявною інформацією в складі підрозділів Об'єднаних сил від початку нинішньої доби є безповоротна втрата. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один наш військовослужбовець 1998 року народження", — йдеться в повідомленні.
З 06:40 протягом 25 хвилин у напрямку селища Молодіжне окупанти випустили 14 мін переважно 120-го калібру по оборонних позиціях захисників Катеринівки.
"У районі хутора Вільний приблизно о 10:00 зафіксовані ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Захисники України вели адекватні оборонні дії із застосуванням чергових вогневих засобів", — зазначили в Міноборони.
Операція ООС на Донбасі
Дзеркало тижня
Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 17 березня.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".