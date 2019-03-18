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На Донбасі сталася страшна трагедія: убитий молодий воїн ЗСУ

2.9тЧитати матеріал російською

У понеділок, 18 березня, на Донбасі сталася трагедія — терористи "Л/ДНР" вбили 20-річного українського воїна.

З самого ранку в зоні проведення Операції Об'єднаних сил було зафіксовано два прицільні обстріли. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"На жаль, за наявною інформацією в складі підрозділів Об'єднаних сил від початку нинішньої доби є безповоротна втрата. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один наш військовослужбовець 1998 року народження", — йдеться в повідомленні.

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З 06:40 протягом 25 хвилин у напрямку селища Молодіжне окупанти випустили 14 мін переважно 120-го калібру по оборонних позиціях захисників Катеринівки.

"У районі хутора Вільний приблизно о 10:00 зафіксовані ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Захисники України вели адекватні оборонні дії із застосуванням чергових вогневих засобів", — зазначили в Міноборони.

Операція ООС на Донбасі

Операція ООС на Донбасі

Дзеркало тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 17 березня.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Какие нах*р террористы?!! На Обозе шо, законов не читают и Пороха не слушают? У нас идет война с РФ!
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Юг Руси
Юг Руси
Брэхня! Ефрейтор Штырлиц писал про убитых в фэйсбуке "оккупантах" )))
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