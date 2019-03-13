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На Донбасі спалахнули криваві бої: "Л/ДНР" нахабно зірвали перемир'я

1.5тЧитати матеріал російською

У середу, 13 березня, терористи "Л/ДНР" продовжили обстріл позицій ВСУ на Донбасі, знову порушивши перемир'я.

Як сказано в повідомленні прес-центру Операції Об'єднаних сил в Facebook, бойовики двічі відкривали вогонь по українським військовим у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка;

  • зі снайперської зброї – поблизу населеного пункту Мар'їнка.

Повідомляється, що в результаті обстрілу двоє українських захисників отримали поранення. ВСУ відповіли противнику адекватним вогнем.

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"Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Разом переможемо!" – сказано в повідомленні.

Зведення на 13 березня

Зведення на 13 березня

Прес-центр ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи пішли на підлий крок на Донбасі, зірвавши перемир'я забороненим зброєю.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуЗСУООС
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Файбер Моня
Файбер Моня
майдановский режим продолжает направлять против восточных республиканцев всю свою военную мощь с одной единственной и простой целью – ПУСТЬ ГИБНЕТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УКРАИНЦЕВ. Таков трагический парадокс нынешней украинской политической реальности.
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Чим більше тої падалі іхтамнєтовської відправлять грузом 200,тим менше на московії буде хуйлівської вати. Смерть кацапам хуйлівським!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ещё минус два потерьнета! Отлично!
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