На Донбасі спалахнули криваві бої: "Л/ДНР" нахабно зірвали перемир'я

У середу, 13 березня, терористи "Л/ДНР" продовжили обстріл позицій ВСУ на Донбасі, знову порушивши перемир'я.

Як сказано в повідомленні прес-центру Операції Об'єднаних сил в Facebook, бойовики двічі відкривали вогонь по українським військовим у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка;

зі снайперської зброї – поблизу населеного пункту Мар'їнка.

Повідомляється, що в результаті обстрілу двоє українських захисників отримали поранення. ВСУ відповіли противнику адекватним вогнем.

"Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Разом переможемо!" – сказано в повідомленні.

Зведення на 13 березня Прес-центр ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи пішли на підлий крок на Донбасі, зірвавши перемир'я забороненим зброєю.

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