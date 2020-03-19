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19 березня • оновлено в 08:43
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На Донбасі спалахнули бої: штаб повідомив тривожні новини

7.9т
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У середу, 18 березня, збройні формування Російської Федерації розгорнули нові бойові дії на Донбасі, поранивши трьох українських військовослужбовців.

Порушивши 15 разів режим тиші, противник вів обстріл із заборонених "Мінськом" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє у Facebook пресцентр Об'єднаних сил.

У четвер, 19 березня, терористи також відкрили вогонь. Станом на ранок два обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Красногорівка – з мінометів калібру 120 мм (6 мін) і станкового протитанкового гранатомета.

На Донбасі спалахнули бої

На Донбасі спалахнули бої

hyser.com.ua

18 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

  • двічі поруч з Пісками – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів (23 міни);

  • неподалік від Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета (6 пострілів);

  • у районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета й великокаліберних кулеметів;

  • поруч із Водяним – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

Дев'ять обстрілів було скоєно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • тричі поруч із Кримським – із мінометів калібру 120 мм (20 мін), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

  • у районі населеного пункту Зайцеве – із мінометів калібру 82 мм (3 міни), зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Щастя – з 82-мм мінометів (2 міни);

  • неподалік від Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм (12 мін);

  • поруч із Південним – зі станкового протитанкового гранатомета (2 постріли);

  • поблизу населеного пункту Хутір Вільний – із гранатометів різних систем;

  • неподалік від Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм (3 міни), з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім цього, противник двічі обстріляв ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Українські захисники вогонь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі з ракетного комплексу та поранили двох військовослужбовців.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Донбас Новини Донбасу
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагуль без травожных новостей,теряет жизненные орентиры.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не занимайте серую зону, и никто вас не будет обстреливать...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т уб: #МОНТЯН: НедоЧП горе-президента
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