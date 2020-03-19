На Донбасі спалахнули бої: штаб повідомив тривожні новини

У середу, 18 березня, збройні формування Російської Федерації розгорнули нові бойові дії на Донбасі, поранивши трьох українських військовослужбовців.

Порушивши 15 разів режим тиші, противник вів обстріл із заборонених "Мінськом" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє у Facebook пресцентр Об'єднаних сил.

У четвер, 19 березня, терористи також відкрили вогонь. Станом на ранок два обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Красногорівка – з мінометів калібру 120 мм (6 мін) і станкового протитанкового гранатомета.

На Донбасі спалахнули бої hyser.com.ua

18 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

двічі поруч з Пісками – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів (23 міни);

неподалік від Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета (6 пострілів);

у районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета й великокаліберних кулеметів;

поруч із Водяним – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі

Дев'ять обстрілів було скоєно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

тричі поруч із Кримським – із мінометів калібру 120 мм (20 мін), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

у районі населеного пункту Зайцеве – із мінометів калібру 82 мм (3 міни), зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Щастя – з 82-мм мінометів (2 міни);

неподалік від Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм (12 мін);

поруч із Південним – зі станкового протитанкового гранатомета (2 постріли);

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – із гранатометів різних систем;

неподалік від Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм (3 міни), з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім цього, противник двічі обстріляв ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Українські захисники вогонь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі з ракетного комплексу та поранили двох військовослужбовців.

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