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На Донбасі СБУ накрила склад зі зброєю терористів. Фото

1.1т Читати матеріал російською

У Луганській області співробітники СБУ знайшли схрон терористів з боєприпасами та зброєю.

Схованку зі зброєю було знайдено в одному з селищ Станично-Луганського району, передає прес-центр ООС.

"Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією вилучили зі схованки, що знаходився неподалік лісосмуги три ручних протитанкових гранатомети, протипіхотну міну МОН-50, два набої до мінометів калібру 120 мм, три гранати РПГ-22. Також виявлено дев'ятнадцять корпусів гранат РГД, РГ-42 та Ф1, три запали для ручних гранат, 3240 набоїв калібру 5,45 мм і майже сімсот – калібру 7,62 мм", – йдеться в повідомленні.

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Силовики відзначили, що схрон в 2014 році обладнав бойовик, який зараз перебуває в розшуку по ст. 260 Кримінального кодексу України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) і ховається на тимчасово окупованій території Луганщини.

Спецслужби проводять подальше розслідування.

Схрон терористів на Донбасі

Схрон терористів на Донбасі

Facebook \ ООС

Схрон терористів на Донбасі

Схрон терористів на Донбасі

Facebook \ ООС

Схрон терористів на Донбасі

Схрон терористів на Донбасі

Facebook \ ООС

Схрон терористів на Донбасі

Схрон терористів на Донбасі

Facebook \ ООС

Схрон терористів на Донбасі

Схрон терористів на Донбасі

Facebook \ ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ затримала терориста "Л/ДНР", який приїхав в Донецьку область для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів.

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Теми
війна Війна на Донбасі
Місце
Україна Луганськ
Теги
Служба безпеки України Національна поліція України тероризм зброя
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