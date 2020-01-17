На Донбасі "самоліквідувався" терорист "ДНР": з'явилися фото

В окупованій Горлівці 16 січня в аварії розбився терорист "ДНР" Віталій Сергун.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із посиланням на соцмережі. Також він опублікував фото 31-річного зрадника України.

Примітно, що окупанти намагаються зробити з загиблого героя "республіки", заявляючи, що він загинув на фронті. Однак спочатку в мережу потрапила інформація про ДТП.

Як писав OBOZREVATEL, недавно на Донбасі через необережне поводження з боєприпасами загинув військовослужбовець Збройних сил України Віталій Караван.

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