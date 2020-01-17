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18 січня • оновлено в 01:17
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На Донбасі "самоліквідувався" терорист "ДНР": з'явилися фото

1.1т
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В окупованій Горлівці 16 січня в аварії розбився терорист "ДНР" Віталій Сергун.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із посиланням на соцмережі. Також він опублікував фото 31-річного зрадника України.

Примітно, що окупанти намагаються зробити з загиблого героя "республіки", заявляючи, що він загинув на фронті. Однак спочатку в мережу потрапила інформація про ДТП.

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На Донбасі "самоліквідувався" терорист "ДНР": з'явилися фото
На Донбасі "самоліквідувався" терорист "ДНР": з'явилися фото

Як писав OBOZREVATEL, недавно на Донбасі через необережне поводження з боєприпасами загинув військовослужбовець Збройних сил України Віталій Караван.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Николаев Олег
Николаев Олег
Тут фотки упокойника героя украины были сегодня, молоденький зайка, но комменты писать не давали. Типа траур, погиб мальчик, наш заичка. А про донецкого гражданина Украины можно матом и стихами. Они говорят, что Донецк Украина.
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Николаев Олег, он не гражданин...а обычный предатель...
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