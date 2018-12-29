На Донбасі ''самоліквідувався'' російський найманець: у мережі показали фото

На Донбасі в результаті ДТП загинув російський найманець НВФ "ДНР" Микола Філіппов з позивним "Колима".

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідні знімки.

Уточнюється, що уродженець Норильська Красноярського краю Філіппов, який народився 22 березня 1967 року, був членом так званого союзу добровольців Донбасу.

Микола Філіппов "Колима"

Приєднався до лав терористів "ДНР" у вересні 2014 року. Він "самоліквідувався" у ДТП під окупованою Горлівкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на Донбасі був ліквідований ймовірний вбивця оперного співака Василя Сліпака, терорист "ДНР" Денис Єфременко.