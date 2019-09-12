Головна Новини
12 вересня • оновлено в 08:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі розв'язалися жорстокі бої: ЗСУ зазнали втрат

3.4т Читати матеріал російською

Терористи 18 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Як повідомляє штаб ООС у Facebook, за минулу добу в результаті ворожого обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, один отримав важке поранення.

Противник обстрілював позиції підрозділів ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

З​​​​СУ

З​​​​СУ

24 канал

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" скоєно 13 обстрілів:

  • неподалік Богданівки — з озброєння БМП;

  • поблизу Невельського — зі стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Новогнатівки — зі стрілецької зброї;

  • тричі поблизу Авдіївки — з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • біля Новотроїцького — зі стрілецької зброї;

  • неподалік Водяного — з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • поблизу Красногоровки — з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • біля Павлополя — зі стрілецької зброї.

Новини
"Звичайний солдат переб'ється!" ЗСУ засудили за надбавки "генералам"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • в районі Жолобка — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • біля Зайцевого — з гранатометів різних систем;

  • поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

  • неподалік Новгородського — зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпро екстрено доставили тяжкопораненого бійця ЗСУ із Донбасу. Його відвезли в лікарню.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
22
6
Смішно
3
Цікаво
22
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Поки зелень піариться на звільнені полонених і обіцянками миру на Донбасі, наші вояки продовжують гинути від російських снарядів і куль снайперів.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Террористы 18 раз нарушили режим прекращения огня....ОБСОС уже получил указивку не писать о регулярной армии РФ на Донбассе??? Уже просто террористы отправляют в небесную CKOТНЮ пидopгов света????
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Вот такое оно, "бабье лето", северогабонцы)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel