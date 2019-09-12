На Донбасі розв'язалися жорстокі бої: ЗСУ зазнали втрат

Терористи 18 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Як повідомляє штаб ООС у Facebook, за минулу добу в результаті ворожого обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, один отримав важке поранення.

Противник обстрілював позиції підрозділів ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

З​​​​СУ 24 канал

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" скоєно 13 обстрілів:

неподалік Богданівки — з озброєння БМП;

поблизу Невельського — зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Новогнатівки — зі стрілецької зброї;

тричі поблизу Авдіївки — з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

біля Новотроїцького — зі стрілецької зброї;

неподалік Водяного — з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Красногоровки — з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

біля Павлополя — зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

в районі Жолобка — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

біля Зайцевого — з гранатометів різних систем;

поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

неподалік Новгородського — зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпро екстрено доставили тяжкопораненого бійця ЗСУ із Донбасу. Його відвезли в лікарню.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!