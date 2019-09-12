На Донбасі розв'язалися жорстокі бої: ЗСУ зазнали втрат

Терористи 18 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.
Як повідомляє штаб ООС у Facebook, за минулу добу в результаті ворожого обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, один отримав важке поранення.
Противник обстрілював позиції підрозділів ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
ЗСУ
24 канал
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" скоєно 13 обстрілів:
неподалік Богданівки — з озброєння БМП;
поблизу Невельського — зі стрілецької зброї;
двічі неподалік Новогнатівки — зі стрілецької зброї;
тричі поблизу Авдіївки — з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
біля Новотроїцького — зі стрілецької зброї;
неподалік Водяного — з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
поблизу Красногоровки — з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
біля Павлополя — зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
в районі Жолобка — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
біля Зайцевого — з гранатометів різних систем;
поблизу Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
неподалік Новгородського — зі стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпро екстрено доставили тяжкопораненого бійця ЗСУ із Донбасу. Його відвезли в лікарню.
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