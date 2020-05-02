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3 травня • оновлено в 23:04
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На Донбасі розв'язалися жорстокі бої: багато поранених

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За минулу добу, 1 травня, російські найманці 24 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. В результаті обстрілу троє українських воїнів отримали поранення.

Ворог застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю, повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював наші позиції неподалік від Богданівки, Водяного і Тарамчука. Також ворог вів вогонь по захисниках Кам'янки, Старогнатівки, Гнутового, Лебединського та Невельського.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Апостроф

"Наші військовослужбовці своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу", – зазначили у штабі.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" російські найманці вели вогонь по позиціях ОС поблизу Кримського, Південного, Миронівського, Новотошківського, Травневого та Хутора Вільного.

З початку доби, 2 травня, ворог дев'ять разів вів обстріл по українських позиціях. Російські окупаційні війська вели вогонь біля Хутора Вільного, Кримського, Оріхового, Південного та Авдіївки.

Під ворожими обстрілами один український воїн отримав поранення.

Український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц) додав, що за підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ протягом квітня 2020 року склали: безповоротними – 34 особи; пораненими та травмованими – 64 особи; озброєння та військової техніки – 9 одиниць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ влучним пострілом знищили авто терористів на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Донбас
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хiлай вiктор
хiлай вiктор
Так кто там воюет? Российские оккупанты, или российские наемники. Если они российские наемники, то тогда значит их наняли, российские оккупанты. Так тогда какие они российские оккупанты, если просто людей наняли, которые воюют вместо них. Может это терр*ористы, которые терр*оризируют нацб*атальоны и УВС. Так и те в ответ тоже терр*оризируют противников. Так тогда где там терр*ористы? Як кажуть, чудне село.
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
хiлай вiктор . . . чудний ти . . . ВСУ (УВС) - воюют с агрессором и их шестерками на своей земле. . . смотри карту Неньки
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Смерть русским фашистам!!!
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Букет Красивый
Букет Красивый
Генечин Владимир, сам сдохнешь
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1
0
Дубовик Леон
Дубовик Леон
Генечин Владимир . . . ты все попутав . . . Кутузофф . . на русских напали касапы . . . русский - это не тот, кто по касапски разговаривает . . . а тот, чьи предки жили в славянской Руси . . . вот интересный факт. . . перша українська організація називалася "Головна Руська Рада" . . . Львов, 1848 г. . . . касапы - самозванцы по жизни . . . и финно-угры - по титульной нации
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . то сценарий такой у Путляры . . . чтобы потом клоун сказал - нужна капитуляция . . . а потому шо - касапы стреляють
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