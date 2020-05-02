На Донбасі розв'язалися жорстокі бої: багато поранених

За минулу добу, 1 травня, російські найманці 24 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. В результаті обстрілу троє українських воїнів отримали поранення.

Ворог застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю, повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював наші позиції неподалік від Богданівки, Водяного і Тарамчука. Також ворог вів вогонь по захисниках Кам'янки, Старогнатівки, Гнутового, Лебединського та Невельського.

Війна на Донбасі Апостроф

"Наші військовослужбовці своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу", – зазначили у штабі.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" російські найманці вели вогонь по позиціях ОС поблизу Кримського, Південного, Миронівського, Новотошківського, Травневого та Хутора Вільного.

З початку доби, 2 травня, ворог дев'ять разів вів обстріл по українських позиціях. Російські окупаційні війська вели вогонь біля Хутора Вільного, Кримського, Оріхового, Південного та Авдіївки.

Під ворожими обстрілами один український воїн отримав поранення.

Український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц) додав, що за підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ протягом квітня 2020 року склали: безповоротними – 34 особи; пораненими та травмованими – 64 особи; озброєння та військової техніки – 9 одиниць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ влучним пострілом знищили авто терористів на Донбасі.

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