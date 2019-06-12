На Донбасі розв'язалися пекельні бої: багато жертв

Троє українських воїнів були поранені в результаті боїв на Донбасі 11 червня. У той же час двоє окупантів були вбиті, ще 7 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на Facebook. Всього 11 червня озброєні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

п'ять разів Водяне – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

район населеного пункту Авдіївка – станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю

поблизу Гнутового – гранатомети різних систем і стрілецьку зброю;

двічі Мар'їнку – з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

двічі Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наші захисники були обстріляні сім разів:

Попасну обстріляла 122 мм артилерія;

околицю Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї;

Гладосове – артилерія калібру 122 мм;

поблизу Золотого – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

Новолуганське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

околицю Південного – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє терористів "Л/ДНР" були поранені в результаті бойових дій на Донбасі 10 червня.

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