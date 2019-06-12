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/Розслідування

На Донбасі розв'язалися пекельні бої: багато жертв

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Троє українських воїнів були поранені в результаті боїв на Донбасі 11 червня. У той же час двоє окупантів були вбиті, ще 7 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на Facebook. Всього 11 червня озброєні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • п'ять разів Водяне – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • тричі Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • двічі Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • район населеного пункту Авдіївка – станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю

  • поблизу Гнутового – гранатомети різних систем і стрілецьку зброю;

  • двічі Мар'їнку – з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • двічі Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наші захисники були обстріляні сім разів:

  • Попасну обстріляла 122 мм артилерія;

  • околицю Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї;

  • Гладосове – артилерія калібру 122 мм;

  • поблизу Золотого – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • Новолуганське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • околицю Південного – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Донбасі розв'язалися пекельні бої: багато жертв

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє терористів "Л/ДНР" були поранені в результаті бойових дій на Донбасі 10 червня.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Жаб'ячi стрибки уже боком выходят.
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Серебрякова Анна
Серебрякова Анна
Cпaсибо томy, кто показaл мнe чyдо-сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/amozfo Пpocто пройдя опpоc получила почти пoлyгодoвую зарплaтy)) Пoльзyйтeсь, пока есть возможнocть=)
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Похоже, хохлам опять крепко "вдули", вот они проводят моральную подготовку хохлл-аудитории к плохим новостям.
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