На Донбасі розв'язалися пекельні бої: багато жертв

Троє українських воїнів були поранені в результаті боїв на Донбасі 11 червня. У той же час двоє окупантів були вбиті, ще 7 отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на Facebook. Всього 11 червня озброєні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
п'ять разів Водяне – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
тричі Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
двічі Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
район населеного пункту Авдіївка – станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю
поблизу Гнутового – гранатомети різних систем і стрілецьку зброю;
двічі Мар'їнку – з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
двічі Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наші захисники були обстріляні сім разів:
Попасну обстріляла 122 мм артилерія;
околицю Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї;
Гладосове – артилерія калібру 122 мм;
поблизу Золотого – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
Новолуганське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
околицю Південного – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє терористів "Л/ДНР" були поранені в результаті бойових дій на Донбасі 10 червня.
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