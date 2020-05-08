На Донбасі розв'язалися пекельні бої: багато вбитих і поранених

Збройні формування Російської Федерації 7 травня пішли в масовану атаку на Донбасі. Внаслідок 21 ворожого обстрілу шестеро українських захисників отримали поранення.

Водночас, за даними розвідки, ЗСУ ліквідували 7 російських окупантів та ще 5 поранили, а також знищили військову вантажівку противника. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Противник традиційно обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Так, найбільше обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі неподалік Мар’їнки – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Старогнатівки – за допомогою БпЛА, скинувши постріл ВОГ-17, а також із озброєння бойових машин піхоти;

тричі в околицях Широкиного – з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Новоселівки Другої – з автоматичних станкових гранатометів;

поряд із Авдіївкою – з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Тарамчука, Пісків та Невельського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 7 травня mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь:

поблизу Новотошківського – 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм та 10 мін 120-го і 82-го калібру;

двічі в околицях Оріхового – з мінометів калібру 82 мм, випустивши 30 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

два рази біля Кримського – з мінометів 120-го та 82-го калібру.

"По опорних пунктах окупантів, із яких вівся вогонь, наші підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки влучності українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії", – інформують у штабі ООС.

Зазначається, що від початку 8 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник уже випустив 24 міни 120-го калібру по наших позиціях біля Оріхового, а також застосовував станкові протитанкові гранатомети.

На щастя, за нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня російські окупанти на Донбасі вкотре порушили мирні домовленості та поранили одного воїна ЗСУ.