На Донбасі розв'язалися криваві бої: ЗСУ зазнали втрат і жорстко помстилися терористам

У середу, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли воїнів Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один український захисник отримав поранення.

У відповідь військовослужбовці ЗСУ знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили. Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС на сторінці у Facebook.

Як написав у Twitter офіцер ЗСУ Сергій Нещадим, протягом минулої доби втрати терористів становлять 5 осіб, а саме: "200" – 2 (1 – 2 ОМСБр 2 АК; 1 – 1 ОМСБр 1 АК), "300" – 3 (2 – 4 ОМСБр 2 АК, 1 – 1 ОМСБр 1 АК).

Війна на Донбасі

Противник же обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. І більшість цих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в околицях Пісків – із ручних протитанкових і підствольних гранатометів;

неподалік Тарамчука та Кам’янки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по наших захисниках біля населеного пункту Попасна.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 6 травня mediarnbo.org

"Підрозділи Об’єднаних сил на ворожі спроби загострити ситуацію вздовж лінії зіткнення й надалі будуть оперативно та жорстко реагувати з наявних вогневих засобів. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється українськими військовослужбовцями", – інформують у штабі ООС.

Зазначається, що з початку цієї доби російські окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 травня збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один український воїн отримав поранення, а ще один – бойове травмування. Однак у відповідь ЗСУ поранили щонайменше двох російських окупантів.