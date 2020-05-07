На Донбасі розв'язалися криваві бої: ЗСУ зазнали втрат і жорстко помстилися терористам

У середу, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли воїнів Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один український захисник отримав поранення.

У відповідь військовослужбовці ЗСУ знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили. Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС на сторінці у Facebook.

Як написав у Twitter офіцер ЗСУ Сергій Нещадим, протягом минулої доби втрати терористів становлять 5 осіб, а саме: "200" – 2 (1 – 2 ОМСБр 2 АК; 1 – 1 ОМСБр 1 АК), "300" – 3 (2 – 4 ОМСБр 2 АК, 1 – 1 ОМСБр 1 АК).

Війна на Донбасі

Противник же обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. І більшість цих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в околицях Пісків – із ручних протитанкових і підствольних гранатометів;

неподалік Тарамчука та Кам’янки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по наших захисниках біля населеного пункту Попасна.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 6 травня mediarnbo.org

"Підрозділи Об’єднаних сил на ворожі спроби загострити ситуацію вздовж лінії зіткнення й надалі будуть оперативно та жорстко реагувати з наявних вогневих засобів. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється українськими військовослужбовцями", – інформують у штабі ООС.

Зазначається, що з початку цієї доби російські окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано.

Протягом 06.05 втрати орків склали 5 осіб, а саме:

"200" - 2 (1 -2 омсбр 2 АК; 1 - 1 омсбр 1 АК

"300" - 3 (2 - 4 омсбр 2 АК, 1 - 1омсбр 1 АК.#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) May 7, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 травня збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один український воїн отримав поранення, а ще один – бойове травмування. Однак у відповідь ЗСУ поранили щонайменше двох російських окупантів.

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