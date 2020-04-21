На Донбасі розв'язалися криваві бої: ЗСУ зазнали втрат і помстилися терористам

За минулу добу, 20 квітня, російські окупанти на Донбасі 13 обстріляли позиції ОС. Під обстрілом загинув український військовий, ще троє воїнів отримали поранення. Один український захисник отримав бойове ураження.

При цьому ЗСУ знищили окупанта та не менше трьох поранили, повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог дев'ять разів відкривав вогонь по підрозділах Об'єднаних сил. Ворог обстріляв захисників Авдіївкита застосував вогонь біля Тарамчука.

Війна на Донбасі

Також противник стріляв по позиціях ЗСУ біля Опитного та Пісків. Біля Гнутове українські військові зафіксували обстріл з гранатометів різних систем, а в районі Кам'янки – зі стрілецької зброї.

Поруч з Мар'їнкою російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" збройні формування Росії обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Шуми, а по захисникам Новоалександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

Захисників Кримського двічі обстріляв з мінометів 120-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

З початку поточної доби, 21 квітня, російські окупаційні війська активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ході обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі 20 квітня загинув лейтенант Андрій Шинкарук.

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