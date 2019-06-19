На Донбасі розв'язалися криваві бої: в ЗСУ трапилася трагедія

У середу, 19 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого був убитий один український військовий, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє прес-служба ОС у Facebook. Позиції ЗСУ обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Відзначається, що на атаку "Л/ДНР" забороненим Мінськими домовленостями озброєнням українські захисники дали адекватну відповідь.
Війна на Донбасі
Politeka
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, із них:
поблизу населеного пункту Новотроїцьке, у напрямку Докучаєвськ – із гранатометів різних систем;
у районі Лебединського, у напрямку населеного пункту Саханка – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
Мар'їнка, у напрямку Луганськ – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Новозванівки, у напрямку Калинового – з автоматичних гранатометів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ відвоювали у "ДНР" нові території, закріпившись у Мар'їнці. До тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.
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