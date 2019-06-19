На Донбасі розв'язалися криваві бої: в ЗСУ трапилася трагедія

У середу, 19 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого був убитий один український військовий, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба ОС у Facebook. Позиції ЗСУ обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Відзначається, що на атаку "Л/ДНР" забороненим Мінськими домовленостями озброєнням українські захисники дали адекватну відповідь.

Війна на Донбасі Politeka

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, із них:

поблизу населеного пункту Новотроїцьке, у напрямку Докучаєвськ – із гранатометів різних систем;

у районі Лебединського, у напрямку населеного пункту Саханка – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

Мар'їнка, у напрямку Луганськ – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Новозванівки, у напрямку Калинового – з автоматичних гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ відвоювали у "ДНР" нові території, закріпившись у Мар'їнці. До тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

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