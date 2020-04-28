На Донбасі розв'язалися криваві бої: багато вбитих та поранених

За минулу добу, 27 квітня, російські окупаційні війська дев'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі. ЗСУ знищили двох окупантів і ще трьох поранили. При цьому терористи поранили двох українських захисників.

Проти українських військових ворог застосовував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь неподалік Мар'їнки, Опитного та Новоселівки.

Війна на Донбасі Укрінформ

У районі відповідальності ОТГ "Північ" збройні формування Росії обстріляли позиції ОС поблизу Кримського, Катеринівки, Південного та Попасної. Також окупант застосував вогонь по захисниках Травневого.

З початку доби, 28 квітня, терористи двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі ОТГ "Північ". Втрат серед ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил і нарвалися на потужну відповідь ЗСУ.

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