На Донбасі розв'язалися криваві бої: багато поранених і вбитих

Двоє окупантів були ліквідовані, ще п'ятеро поранені в результаті бойових дій на Донбасі 20 березня.

У той же час троє воїнів ОС отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Крім того, ЗСУ знищили склад із боєприпасами і один військовий автомобіль противника. Лише 20 березня російські окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас 10 разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм із витратою 74 міни.

Під обстріл потрапили позиції в районі Лебединського, Мар'їнки.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі — з мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також гранатометів — у районі населеного пункту Новолуганське; двічі — з мінометів калібрів 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — біля села Айдар", — йдеться в повідомленні.

Також під обстріл потрапили позиції воїнів ЗСУ в районах Катеринівки, Троїцького Станиці Луганської, Хутора Вільний.

Зона проведення ООС mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє окупантів були знищені, ще троє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 19 березня.

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