Окупанти розв'язали жорсткі бої на Донбасі: у ЗСУ є поранений

У п'ятницю, 15 листопада, озброєні формування Російської Федерації 13 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовий отримав бойову травму.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у Facebook. Противник використав заборонену Мінськими угодами зброю.

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів ОС із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

Окупанти розв'язали жорсткі бої на Донбасі УНІАН

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

біля н. п. Черненко – із СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі біля Зайцевого – зі стрілецької зброї, мінометів калібру 120 мм і автоматичних гранатометів;

поблизу Лебединського та Березового – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

двічі неподалік Майорська – з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

біля Луганського – зі станкових гранатометів;

два рази неподалік від Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів.

"Із початку поточної доби, 16 листопада, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку не зафіксовано", – додали в українському штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада терористи вбили одного українського військового. Російські окупаційні війська зазнали втрат на Донбасі, які склали, за підтвердженими даними, дві особи.

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