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16 листопада • оновлено в 08:52
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/ Розслідування

Окупанти розв'язали жорсткі бої на Донбасі: у ЗСУ є поранений

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У п'ятницю, 15 листопада, озброєні формування Російської Федерації 13 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовий отримав бойову травму.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у Facebook. Противник використав заборонену Мінськими угодами зброю.

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів ОС із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

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Окупанти розв'язали жорсткі бої на Донбасі

Окупанти розв'язали жорсткі бої на Донбасі

УНІАН

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

  • біля н. п. Черненко – із СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • двічі біля Зайцевого – зі стрілецької зброї, мінометів калібру 120 мм і автоматичних гранатометів;

  • поблизу Лебединського та Березового – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік від Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

  • двічі неподалік Майорська – з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • біля Луганського – зі станкових гранатометів;

  • два рази неподалік від Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

  • поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів.

"Із початку поточної доби, 16 листопада, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку не зафіксовано", – додали в українському штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада терористи вбили одного українського військового. Російські окупаційні війська зазнали втрат на Донбасі, які склали, за підтвердженими даними, дві особи.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС Збройні сили України Новини Донбасу
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Может все-таки оккупационные войска украины?))) Сами ведь признали неделю назад)))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опять Пиз..т ослы из ООС.как минимум три подранка.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Обоз, стесняюсь спросить, а где можно увидеть ХОТЯ БЫ ОДНОГО ОККУПАНТА? Вот вы с Россией уже пять лет ожестченно воюете, а ГДЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ?
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