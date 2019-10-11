Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 08:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі розв'язалися криваві бої: вбито українського морпіха. Фото

2.4т Читати матеріал російською

Один український воїн, морський піхотинець Юрій Вовк, загинув під час бойових дій на Донбасі 10 жовтня.

Усього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Новини
Серія потужних землетрусів злякала жителів "ДНР"

Загиблий Юрій Вовк

Загиблий Юрій Вовк

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів:

  • дев'ять разів неподалік Водяного – з міномета калібру 120 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї;

  • поблизу Авдіївки – з міномета калібру 120 мм;

  • чотири рази біля Пищевика – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Павлополя і Мар'їнки – зі стрілецької зброї;

  • біля Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

На Донбасі розв'язалися криваві бої: вбито українського морпіха

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів:

  • неподалік Кримського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Хутора Вільного – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Шумів – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

  • неподалік Катеринівки – зі стрілецької зброї.

З початку цієї доби збройні формування Росії та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня на Донбасі загинув житель Чорноморська Андрій Батин. Йому було всього 39 років.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
14
15
Смішно
1
Цікаво
21
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Каждый день хорошие новости из Донбасса.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
70rus xxx
70rus xxx
Забыли указать,при каких обстоятельствах.Походу,это результат столкновения между собой,при попытки развода.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Когда Доннбасс пишет про обстрелы,у них и видео и фото.у украинских террористов только пустые слова и никаких фактов.а этот террорист случаем не сам зажмурился от бояры
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Ермаков Николай, в море утонул!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / думки

ads pixel