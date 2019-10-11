На Донбасі розв'язалися криваві бої: вбито українського морпіха. Фото

Один український воїн, морський піхотинець Юрій Вовк, загинув під час бойових дій на Донбасі 10 жовтня.

Усього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Загиблий Юрій Вовк

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів:

дев'ять разів неподалік Водяного – з міномета калібру 120 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї;

поблизу Авдіївки – з міномета калібру 120 мм;

чотири рази біля Пищевика – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлополя і Мар'їнки – зі стрілецької зброї;

біля Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів:

неподалік Кримського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Шумів – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

неподалік Катеринівки – зі стрілецької зброї.

З початку цієї доби збройні формування Росії та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня на Донбасі загинув житель Чорноморська Андрій Батин. Йому було всього 39 років.

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