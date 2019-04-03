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На Донбасі розсекретили місце дислокації озброєння РФ: опубліковані координати

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На окупованому Донбасі розсекретили місце розміщення російської військової техніки АСП "Житель" і РЕБ "Тирада-2".

Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm. На сайті організації з'явилися дані про місце її дислокації, отримані завдяки слайдам ОБСЄ.

"Волонтери переглянули загальнодоступні супутникові знімки і знайшли точне місце фіксації – це 48.418126 38.511170", – сказано в повідомленні.

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Відзначається, що на знімках в даному районі постійно знаходяться кунги з антенами на армійських вантажівках. Це можна побачити неозброєним оком і це дозволяє зробити припущення про досить тривале перебування в зазначеному місці російських систем РЕБ.

На Донбасі розсекретили місце дислокації озброєння РФ: опубліковані координати

InformNapalm

Відзначимо, раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив про знаходження згаданої техніки поблизу населеного пункту Південна Ломуватка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні блогер Фашик Донецкий опублікував фото пересування російської військової техніки по тимчасово окупованому Донецьку. Йому вдалося сфотографувати машину "Шипшина", призначену для радіомоніторингу і блокування каналів дистанційного керування літальних апаратів (РЕБ).

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А 700 танков где? подбили?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А чего нет ссылки на отчет ОБСЕ или хотя бы на фото?
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Що ви робите, що ви робите..", - бормотали майдауны, медленно раздвигая свои ягодицы-сидницы ))
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Савченко Александр
Савченко Александр
Перепил Недо, шо, жывотное вислоухое, очухалось ? Ну, сходи, подмойся , щас Нуланд подтянется, отлижешь !
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Савченко Александр
Савченко Александр
Файбер Моня, " Терпи , быдло, весьмирсвами", казав Байден, в ответ на бормотание майдаунов вислоухих !
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