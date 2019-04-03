На Донбасі розсекретили місце дислокації озброєння РФ: опубліковані координати

На окупованому Донбасі розсекретили місце розміщення російської військової техніки АСП "Житель" і РЕБ "Тирада-2".

Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm. На сайті організації з'явилися дані про місце її дислокації, отримані завдяки слайдам ОБСЄ.

"Волонтери переглянули загальнодоступні супутникові знімки і знайшли точне місце фіксації – це 48.418126 38.511170", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що на знімках в даному районі постійно знаходяться кунги з антенами на армійських вантажівках. Це можна побачити неозброєним оком і це дозволяє зробити припущення про досить тривале перебування в зазначеному місці російських систем РЕБ.

InformNapalm

Відзначимо, раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив про знаходження згаданої техніки поблизу населеного пункту Південна Ломуватка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні блогер Фашик Донецкий опублікував фото пересування російської військової техніки по тимчасово окупованому Донецьку. Йому вдалося сфотографувати машину "Шипшина", призначену для радіомоніторингу і блокування каналів дистанційного керування літальних апаратів (РЕБ).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!