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На Донбасі розгорівся запеклий нічний бій

4.7тЧитати новину російською

Пізно увечері 4 червня на Донбасі розгорівся серйозний бій.

Вибухи чути в районі Донецької фільтрувальної станції, повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій в Twitter.

"На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал ховається в бомбосховищі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше на Донбасі почалися інтенсивні бої .

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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