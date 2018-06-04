На Донбасі розгорівся запеклий нічний бій

Пізно увечері 4 червня на Донбасі розгорівся серйозний бій.

Вибухи чути в районі Донецької фільтрувальної станції, повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій в Twitter.

"На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал ховається в бомбосховищі", - йдеться в повідомленні.

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КП # Вода_Донбасу : Сейчас в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужній бой, судячі з вібухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховкється у бомбосховіщі. - МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше на Донбасі почалися інтенсивні бої .