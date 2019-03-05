На Донбасі розгорівся кривавий танковий бій: багато вбитих

Один український воїн був убитий у результаті атаки терористів на Донбасі 4 березня. Окупанти застосували танки.

Водночас терористи "Л/ДНР" у боях втратили чотирьох найманців, ще одного було поранено. Про це повідомили в прес-центрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Усього 4 березня російські окупаційні війська дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, 10 разів застосувавши важке озброєння.

"Ворог вів вогонь по українських захисниках із танків, артилерійських систем і мінометів, витративши 108 снарядів і мін калібрів 125, 122, 120 і 82 мм. Також противник обстрілював наші підрозділи з протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", — повідомили в ОС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українських військ були обстріляні п'ять разів.

"З танків, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і протитанкових ракетних комплексів — у районі населеного пункту Лебединське; двічі, з мінометів 120-го калібру — поблизу села Водяне; з артилерійських систем калібру 122 мм — у районі населеного пункту Широкине; з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів — біля селища Піски", — йдеться в повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв наших захисників. Під обстріл потрапили позиції в районі Новотошківського, Кримського, Станиці Луганської.

Зона проведення ООС mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандисти зізналися, що в лавах терористів "Л/ДНР" воюють пенсіонери і гопники, оскільки всі солдати поїхали подалі від "русского міра".

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