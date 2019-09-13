На Донбасі розгорілися запеклі бої: вбито нацгвардійця

Під час виконання бойового завдання на Донбасі 12 вересня один військовослужбовець Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил загинув.

Про це повідомили в пресслужбі ООС на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Пищевика – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

п'ять разів поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 мм і стрілецької зброї;

двічі неподалік Новогнатівки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Верхньоторецька – зі стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

біля Гнутового – зі стрілецької зброї;

неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї;

поблизу Широкинго – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Новгородського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Новгородського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

двічі неподалік Майського – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Луганського – з міномета калібру 120 мм;

неподалік Майорська – з міномета калібру 82 мм.

Як писав OBOZREVATEL, про загибель двох військовослужбовців ЗСУ 11 вересня повідомили в штабі ООС. Пізніше стало відомо, що вони були морськими піхотинцями.

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