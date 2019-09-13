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13 вересня • оновлено в 08:23
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/ Розслідування

На Донбасі розгорілися запеклі бої: вбито нацгвардійця

3.3т Читати матеріал російською

Під час виконання бойового завдання на Донбасі 12 вересня один військовослужбовець Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил загинув.

Про це повідомили в пресслужбі ООС на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • тричі неподалік Пищевика – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • п'ять разів поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 мм і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Новогнатівки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Верхньоторецька – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Авдіївки – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • біля Гнутового – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Широкинго – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Новгородського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • неподалік Кримського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Новгородського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Майського – з мінометів калібру 82 мм;

  • поблизу Луганського – з міномета калібру 120 мм;

  • неподалік Майорська – з міномета калібру 82 мм.

Як писав OBOZREVATEL, про загибель двох військовослужбовців ЗСУ 11 вересня повідомили в штабі ООС. Пізніше стало відомо, що вони були морськими піхотинцями.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Якая сумная новина.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Официальная статистика подохших ВСУшников алкашей 16-200 33-300 а неофициальная в два раза больше.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это уже шестнадцатый шмаки Рагу из ВСУшника.
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