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На Донбасі розгорілися спекотні бої: з'явилися тривожні новини

1.3тЧитати матеріал російською

У суботу, 22 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі терористи "Л/ДНР" порушили режим припинення вогню 11 разів. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це інформує прес-центр штабу ООС на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначається, що збройні формування Росії обстрілювали позиції українських військових із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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ООС на Донбасі

ООС на Донбасі

Телеканал ATR

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи скоїли вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

  • двічі поблизу населеного пункту Водяне, у напрямку н.п. Пікуза і Азов – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • у районі Старогнатівці, у напрямку н.п. Новоласпа – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • у Широкино, у напрямку населеного пункту Саханка – з автоматичною гранатомета та стрілецької зброї;

  • на околиці Красногорівки, у напрямку Старомихайлівки – зі 120 мм міномета й автоматичного гранатомета;

  • біля Гнутового, у напрямку Пікузи – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • поблизу населеного пункту Павлопіль, у напрямку Українського – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

  • біля Новотроїцького, у напрямку населеного пункту Докучаєвськ – із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

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Карта ситуації на Донбасі

Карта ситуації на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Піщаного, у напрямку н.п. Обозне – з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • біля Південного, у напрямку шахти імені Гагаріна – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

  • поблизу населеного пункту Новолуганське, у напрямку Доломітного – із великокаліберного кулемета.

"На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – підсумували в прес-службі.

Як писав OBOZREVATEL, 21 червня озброєні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті один український військовий отримав травму.

20 червня в результаті атак терористів у зоні ООС три українських військовослужбовців були поранені, один отримав бойове травмування.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООСЗбройні сили УкраїниНовини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРвидео
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