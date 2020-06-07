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7 червня • оновлено в 08:30
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На Донбасі розгорілися серйозні бої: п'ятеро воїнів ЗСУ поранені

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За минулу добу, 6 червня, в зоні ООС на Донбасі під ворожими обстрілами чотири українських військових отримали поранення, а один – бойове травмування.

За даними український розвідки був ліквідований один окупант. Всього російські найманці 13 раз порушили режим припинення вогню, йдеться у зведенні ООС.

Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ЗСУ близько Опитного, Старогнатівки, Богданівки, Мар'їнки, Гнутового, Павлополя та Авдіївки.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" ворог вів вогонь по захисникам Луганського та Південного.

З початку поточної доби, 7 червня, російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли українські позиції неподалік Луганського. За поточну добу втрат серед ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2020 року на Донбасі загинули шість захисників України.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України війна Донбас
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