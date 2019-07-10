На Донбасі розгорілися серйозні бої: багато поранених, є вбиті

П'ятеро українських військових отримали поранення, ще четверо – травми в результаті бойових дій на Донбасі 9 липня.
Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил на Facebook. В цей же час три окупанта були знищені, ще троє поранені.
Всього 9 липня збройні формування Російської Федерації 27 раз порушили режим припинення вогню. З них 11 раз – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
чотири рази поблизу Широкино – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу Ломакиного – з артилерійської системи калібру 122 мм;
двічі неподалік Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм і автоматичних гранатометів;
два рази на околиці Новомихайлівкі – з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї;
двічі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм і протитанкових ракетних комплексів;
поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
п'ять разів поруч з Красногорівкою – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
неподалік Пищевика – з автоматичного гранатомета;
по околиці Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 8 разів:
двічі поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
три рази поблизу Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм;
неподалік Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;
в районі населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 120 і 82 мм;
на околиці Новгородського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війну на Донбасі можливо припинити тільки шляхом дипломатичних переговорів.
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