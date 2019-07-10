На Донбасі розгорілися серйозні бої: багато поранених, є вбиті

П'ятеро українських військових отримали поранення, ще четверо – травми в результаті бойових дій на Донбасі 9 липня.

Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил на Facebook. В цей же час три окупанта були знищені, ще троє поранені.

Всього 9 липня збройні формування Російської Федерації 27 раз порушили режим припинення вогню. З них 11 раз – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Широкино – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Ломакиного – з артилерійської системи калібру 122 мм;

двічі неподалік Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм і автоматичних гранатометів;

два рази на околиці Новомихайлівкі – з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм і протитанкових ракетних комплексів;

поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

п'ять разів поруч з Красногорівкою – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Пищевика – з автоматичного гранатомета;

по околиці Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 8 разів:

двічі поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

три рази поблизу Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм;

неподалік Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;

в районі населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 120 і 82 мм;

на околиці Новгородського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війну на Донбасі можливо припинити тільки шляхом дипломатичних переговорів.

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