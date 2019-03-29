На Донбасі розгорілися пекельні бої: у ЗСУ втрати

У п'ятницю, 29 березня, терористи "Л/ДНР" 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення.

Про це інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook. Сім разів бойовики застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями, з витратою 59 мін калібрів 120 і 82 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти провели три обстріли позицій Об'єднаних сил:

із мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів — поблизу села Широкине;

із мінометів калібру 82 мм — у районі населеного пункту Водяне;

зі станкових протитанкових гранатометів — у районі населеного пункту Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи сім разів обстріляли захисників України:

тричі — з мінометів 120-го і 82-го калібрів, озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та автоматичних станкових гранатометів — у районі селища міського типу Троїцьке;

двічі — з мінометів калібру 120 мм й озброєння бойової машини піхоти — в районі населеного пункту Новоолександрівка;

із мінометів 82-го калібру і ручних протитанкових гранатометів — поблизу селища Золоте-4;

зі стрілецької зброї — поблизу селища міського типу Зайцеве.

"Підрозділи, які обороняються, адекватною відповіддю змусили ворога припинити обстріли. Втрати противника уточнюються", — йдеться у зведенні.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", — підсумувала прес-служба.

Ілюстрація. Війна на Донбасі ТСН

Нагадаємо, 28 березня російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських захисників не було. Вогнем трьох окупантів поранило.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луганській області бойова група К-2 з 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.

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