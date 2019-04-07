На Донбасі розгорілися криваві бої: ЗСУ зазнали втрат

У суботу, 6 квітня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 14 раз обстріляли позиції захисників України. В результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули.
Про це інформує прес-центр штабу ООС на сторінці в Facebook. Уточнюється, що сім обстрілів проводилися з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи обстріляли позиції військ десять разів із мінометів, БМП, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь чотири рази: з мінометів, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Карта ООС за 6 квітня
"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 6 квітня трьох окупантів було знищено, одного – поранено", – уточнили в відомстві.
У неділю, 7 квітня, терористи обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наших захисників у районі населеного пункту Широкино. Втрат серед особового складу немає.
"Підрозділ, який зазнав вогневого впливу противника, відповів на обстріл із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються", – додали в штабі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка Служби безпеки України раніше знайшла величезний склад з боєприпасами, який облаштували терористи "ЛНР" на Донбасі.
Що примітно, в зоні бойових дій також було помічено військову техніку російських окупантів. Вони розмістили її поблизу населеного пункту Південна Ломуватка.
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