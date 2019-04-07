На Донбасі розгорілися криваві бої: ЗСУ зазнали втрат

У суботу, 6 квітня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 14 раз обстріляли позиції захисників України. В результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули.

Про це інформує прес-центр штабу ООС на сторінці в Facebook. Уточнюється, що сім обстрілів проводилися з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи обстріляли позиції військ десять разів із мінометів, БМП, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь чотири рази: з мінометів, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Карта ООС за 6 квітня

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 6 квітня трьох окупантів було знищено, одного – поранено", – уточнили в відомстві.

У неділю, 7 квітня, терористи обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наших захисників у районі населеного пункту Широкино. Втрат серед особового складу немає.

"Підрозділ, який зазнав вогневого впливу противника, відповів на обстріл із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються", – додали в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка Служби безпеки України раніше знайшла величезний склад з боєприпасами, який облаштували терористи "ЛНР" на Донбасі.

Що примітно, в зоні бойових дій також було помічено військову техніку російських окупантів. Вони розмістили її поблизу населеного пункту Південна Ломуватка.

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