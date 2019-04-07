|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

На Донбасі розгорілися криваві бої: ЗСУ зазнали втрат

11.8тЧитати матеріал російською

У суботу, 6 квітня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 14 раз обстріляли позиції захисників України. В результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули.

Про це інформує прес-центр штабу ООС на сторінці в Facebook. Уточнюється, що сім обстрілів проводилися з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи обстріляли позиції військ десять разів із мінометів, БМП, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Новини
ЗСУ знищили позицію терористів на Донбасі: відео "шедеврального" пострілу

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь чотири рази: з мінометів, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Карта ООС за 6 квітня

Карта ООС за 6 квітня

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 6 квітня трьох окупантів було знищено, одного – поранено", – уточнили в відомстві.

У неділю, 7 квітня, терористи обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наших захисників у районі населеного пункту Широкино. Втрат серед особового складу немає.

"Підрозділ, який зазнав вогневого впливу противника, відповів на обстріл із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються", – додали в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка Служби безпеки України раніше знайшла величезний склад з боєприпасами, який облаштували терористи "ЛНР" на Донбасі.

Що примітно, в зоні бойових дій також було помічено військову техніку російських окупантів. Вони розмістили її поблизу населеного пункту Південна Ломуватка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
11
4
Смішно
2
Цікаво
32
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Исаев Максим
Исаев Максим
Носить вам не переносить!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Еще двоих ужалили. Ох уж эта третья сила!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Semenov Igor
Semenov Igor
"В субботу, 6 апреля, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 14 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли." ----- Особенно потрясает словосочетание - "позиции защитников Украины". Я то, наивный, думал, что АТО и ВСУ пришли на Донбасс подавлять свободное волеизъявление граждан, а оказывается наоборот, это ЛДНР напало на Украину и пытается ее захватить.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0
Луцький Руслан
Луцький Руслан
Semenov Igor, хаха, точно, долбоеб, сейчас на Донбассе свободное волеизьявление. Куда нам, рабам, до свободных (от цмв и мозга?) лугандонцев, подобных тебе!?))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
4

Блоги / думки