На Донбасі розгорілися криваві бої: у ЗСУ втрати

Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 7 липня.
Також один військовий отримав бойову травму. Водночас двоє окупантів були знищені. Про це повідомили у прес-службі Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Всього 7 липня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 і 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
три рази поблизу Широкиного — із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу Богданівки — із озброєння БМП;
тричі неподалік Водяного — із озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї;
двічі околиці Красногорівки — із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Пищевик — із гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
двічі поблизу Новолуганського — із мінометів калібру 82 мм;
біля Попасної — із міномета калібру 120 мм;
неподалік від Золотого-4 — із міномета калібру 120 мм;
на околиці Майорського — із протитанкового ракетного комплексу;
поблизу Південного — із мінометів калібру 120 і 82 мм, протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі російські пропагандисти потрапили під вогонь ЗСУ.
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