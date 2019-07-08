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На Донбасі розгорілися криваві бої: у ЗСУ втрати

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Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 7 липня.

Також один військовий отримав бойову травму. Водночас двоє окупантів були знищені. Про це повідомили у прес-службі Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Всього 7 липня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 і 82 мм.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • три рази поблизу Широкиного — із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Богданівки — із озброєння БМП;

  • тричі неподалік Водяного — із озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї;

  • двічі околиці Красногорівки — із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Пищевик — із гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

  • двічі поблизу Новолуганського — із мінометів калібру 82 мм;

  • біля Попасної — із міномета калібру 120 мм;

  • неподалік від Золотого-4 — із міномета калібру 120 мм;

  • на околиці Майорського — із протитанкового ракетного комплексу;

  • поблизу Південного — із мінометів калібру 120 і 82 мм, протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

На Донбасі розгорілися криваві бої: у ЗСУ втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі російські пропагандисти потрапили під вогонь ЗСУ.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Дудко Олег
Дудко Олег
Война до победного конца Украины.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Врут, #потерьнет
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Всу нарушили режим прекращения огня за сутки 39 раз. За что получил пизды. 67 боевиков украины унечтожения . 120 боевика украины ранены.
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