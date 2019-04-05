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На Донбасі розгорілися криваві бої: у ЗСУ проблеми

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У п'ятницю, 5 квітня, в зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Як повідомили в Facebook на сторінці прес-центру штабу ООС, з початку доби окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню, використавши 4 рази заборонену "Мінськом" зброю.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи шість разів обстріляли опорні пункти ЗСУ:

- з мінометів калібру 120 мм в районі населених пунктів Водяне та Авдіївка;

- з мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів - поблизу села Лебединське;

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- з озброєння бойової машини піхоти БМП-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Павлопіль;

- зі снайперської зброї поблизу населених пунктів Мар'їнка та Новотроїцьке.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

- з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів в районі населеного пункту Новоолександрівка;

- з великокаліберних кулеметів поблизу селища міського типу Південне.

Бійцям ЗСУ довелося відкрити вогонь у відповідь. Втрати окупантів поки що невідомі.

На Донбасі розгорілися криваві бої: у ЗСУ проблеми

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ похвалилися гучного операцією на Донбасі, знищивши Урал окупантів разом з боєкомплектом.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
"у ВСУ проблемы"_ГДЕ, в заголовке?????
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ой, нэ ходы, Грыцю, на нашу граныцю, бо тоби там, Грыцю, зломлять потылыцю! :-)))
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Юг Руси
Юг Руси
Та бля, чё за хуйня? У ефрейтора Штырлица пырымоги, а у ОООС проблемы? Хто ПИЗДИТ???
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