На Донбасі розгорілися криваві бої: у ЗСУ проблеми

У п'ятницю, 5 квітня, в зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Як повідомили в Facebook на сторінці прес-центру штабу ООС, з початку доби окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню, використавши 4 рази заборонену "Мінськом" зброю.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи шість разів обстріляли опорні пункти ЗСУ:

- з мінометів калібру 120 мм в районі населених пунктів Водяне та Авдіївка;

- з мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів - поблизу села Лебединське;

- з озброєння бойової машини піхоти БМП-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Павлопіль;

- зі снайперської зброї поблизу населених пунктів Мар'їнка та Новотроїцьке.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

- з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів в районі населеного пункту Новоолександрівка;

- з великокаліберних кулеметів поблизу селища міського типу Південне.

Бійцям ЗСУ довелося відкрити вогонь у відповідь. Втрати окупантів поки що невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ похвалилися гучного операцією на Донбасі, знищивши Урал окупантів разом з боєкомплектом.

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