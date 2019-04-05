На Донбасі розгорілися криваві бої: у ЗСУ проблеми

У п'ятницю, 5 квітня, в зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення двоє українських військовослужбовців.
Як повідомили в Facebook на сторінці прес-центру штабу ООС, з початку доби окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню, використавши 4 рази заборонену "Мінськом" зброю.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи шість разів обстріляли опорні пункти ЗСУ:
- з мінометів калібру 120 мм в районі населених пунктів Водяне та Авдіївка;
- з мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів - поблизу села Лебединське;
- з озброєння бойової машини піхоти БМП-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Павлопіль;
- зі снайперської зброї поблизу населених пунктів Мар'їнка та Новотроїцьке.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:
- з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів в районі населеного пункту Новоолександрівка;
- з великокаліберних кулеметів поблизу селища міського типу Південне.
Бійцям ЗСУ довелося відкрити вогонь у відповідь. Втрати окупантів поки що невідомі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ похвалилися гучного операцією на Донбасі, знищивши Урал окупантів разом з боєкомплектом.
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