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На Донбасі розгорілися криваві бої: є вбиті і поранені

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Двоє окупантів були знищені, ще один поранений у результаті бойових дій на Донбасі 24 березня.

Двоє українських воїнів отримали поранення під час обстрілу вранці 25 березня. Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Усього 24 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Під час обстрілу чотири рази було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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"Всі обстріли наших позицій противник здійснив у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": із мінометів калібру 82 мм — поблизу селища Золоте-4; із мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї — у районі населеного пункту Новолуганське; з мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойової машини піхоти — біля міста Попасна", — йдеться в повідомленні.

З початку доби "Л/ДНР" обстріляли позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Зона проведення ООС

Зона проведення ООС

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ показав нових убитих терористів "ДНР".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Novikova Irina
Novikova Irina
По прежнему Обоз отчитывается о перемогах на фронте!!! По прежнему пачками гибнут, не умеющие стрелять из запрещенного оружия оккупанты и, по прежнему храбрые и бесстрашные воины ВСУ метко стреляют из травматического оружия. Что ни выстрел, то убитый оккупант!!! Страшно даже подумать, что останется от российских войск, если хоробрым воинам разрешат использовать запрещенное оружие!!!
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