На Донбасі розгорілися криваві бої: є вбиті і поранені

Двоє окупантів були знищені, ще один поранений у результаті бойових дій на Донбасі 24 березня.
Двоє українських воїнів отримали поранення під час обстрілу вранці 25 березня. Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Усього 24 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Під час обстрілу чотири рази було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
"Всі обстріли наших позицій противник здійснив у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": із мінометів калібру 82 мм — поблизу селища Золоте-4; із мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї — у районі населеного пункту Новолуганське; з мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойової машини піхоти — біля міста Попасна", — йдеться в повідомленні.
З початку доби "Л/ДНР" обстріляли позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Зона проведення ООС
mediarnbo.org
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