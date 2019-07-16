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На Донбасі розгорілися бої: ЗСУ відбили атаку "Л/ДНР"

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У вівторок, 16 липня, противник чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, обстрілявши позиції українських захисників із забороненого Мінськими угодами озброєння.

У результаті атак "Л/ДНР" ніхто із військових ЗСУ не постраждав. Про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Опитного з напряму Веселого – з мінометів калібру 120 і 82 мм;

  • поруч із Новотроїцьким із напряму Докучаєвська – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • на околиці Верхньоторецького з напряму Михайлівки – із станкового протитанкового гранатомета, протитанкового ракетного комплексу і великокаліберного кулемета.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Politeka.net

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Кримського з напряму Слов'яносербської – з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил", – підкреслили в ОС.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні сили України помстилися терористам "ДНР" на Донбасі і знищили їх позиції в районі окупованої Горлівки.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу ООС ЗСУ
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